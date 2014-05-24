ЦИК разрешила членам двух окружкомов на Донетчине в день выборов не выходить на работу - СМИ

Представителям двух окружкомов ЦИК официально разрешила завтра не выходить на работу в связи с угрозами. Об этом "ОстроВу" рассказал источник в одной из ОИК Донецка.

"По состоянию на данный момент бюллетеней нет. В окружные комиссии они не поступали… Членам 41 и 42 окружных избирательных комиссий Центральная избирательная комиссия разрешила завтра не выходить на работу", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, это решение связано с многочисленными угрозами, поступающими в их адрес со стороны террористов самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

Более того, по словам собеседника агентства, было совершено нападение, в ходе которого была избита одна представителей ОИК в Донецке.

Между тем, сегодня председатель Донецкой областной государственной администрации Сергей Тарута пригласил жителей области на выборы и заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы голосование состоялось.