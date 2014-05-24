По фактам попыток срыва выборов на Донетчине и Луганщине открыли 83 уголовных дела

Правоохранительными органами в данное время зарегистрировано 83 уголовных производства по фактам препятствования избирательному процессу на территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, сказал начальник Главного управления Генеральной прокуратуры Николай Гошовский.

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По его словам, сепаратисты и террористы, которые действуют на юго-востоке Украины, пытаются всеми способами сорвать избирательный процесс в регионе.

«Происходит захват избирательных участков, уничтожение избирательной документации, повреждение серверного оборудования. Есть случаи похищения членов избирательных комиссий», - отметил Гошовский.

«В целом по фактам, связанным с проявлениями сепаратизма, посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершения террористических актов и финансирования терроризма, сепаратизма начато 612 уголовных производств. В рамках расследования этих производств объявлено о подозрении 381 лицу, из которых 102 подозреваемых находятся под стражей, в отношении 147 лиц избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», - сообщил Гошовский.

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Он также отметил, что по всем уголовным производствам, кроме проведения первоочередных следственных действий, назначены и проводятся судебно-лингвистические, судебно-психолого-лингвистические, баллистические, фоноскопические, судебно-портретные, медико-криминалистические экспертизы.

«Расследование по указанным уголовным производствам существенно осложняется не только продолжительностью проведения большого количества экспертных исследований, но и необходимостью проведения ряда следственных действий на территориях, где сейчас фактически проходят боевые действия. Несмотря на это, правоохранительными органами и в дальнейшем будут приниматься все необходимые меры для обезвреживания этих преступных формирований», - сообщил Гошовский.