В ЦИК подтвердили похищение члена окружной избирательной комиссии на Донетчине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера.

“Информация, имевшая место по 50-му округу - это Донецкая область, - о похищении одного из членов комиссии, пока, к сожалению, подтверждается”, - сказал он.

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По словам Магеры, с этим членом комиссии нет связи. Он выразил надежду, что с этим человеком будет все хорошо и в ближайшее время с ним можно будет связаться.

“Со своей стороны хочу выразить категорический протест против таких действий лиц, которых я не могу даже сепаратистами назвать, поскольку сепаратисты так себя не ведут. Когда похищаются члены избирательных комиссий, это чистой воды терроризм, и это абсолютно недопустимая вещь”, - отметил Магера и выразил надежду, что таких случаев больше не будет.