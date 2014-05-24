Участие "Правого сектора" в помощи батальону "Донбасс" не подтверждается - Тымчук

В ходе собственного расследования событий вокруг батальона "Донбасс" 23 мая не найдено никаких признаков деятельности представителей "Правого сектора" в районе боевых столкновений данного подразделения с террористами.

Об этом сообщил координатор "Информационного Сопротивления" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Он отметил, что руководство батальона также не подтверждает того, что представители "Правого сектора" имеют какое-то отношение к данным событиям.

Читайте такжеЯрош: "Правый сектор" помог "Донбассу" вырваться из окружения, мы потеряли несколько бойцов

"Мы не утверждаем, что представителей "Правого сектора" не было на месте событий. Мы сообщаем, что данные о его участии в событиях не подтверждаются - ни нашими источниками (таких источников, не связанных между собой - 3), ни командованием батальона "Донбасс", ни источниками в штабе АТО и спецслужбах", - написал Тымчук.

Эксперт также опроверг "слухи" о якобы захвате в плен командира батальона "Донбасс".

"Также не подтверждаются распущенные террористами слухи о якобы имевшем место захвате в плен командира батальона "Донбасс". Семенченко в настоящее время выполняет свои обязанности по руководству личным составом и обеспечению деятельности батальона", - заявил он.