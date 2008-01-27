Яценюк: кто младше, того бьют

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК оценивает работу первой сессии нынешнего созыва на “три с минусом”.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Интер».

По его словам, именно такая оценка, а не «два с плюсом» потому, что «начали работать». Он отмечает, что работа Верховной Рады является сложной, поскольку впервые в истории парламентское большинство имеет преимущество «в два голоса».

Он подчеркнул, что «на мои плечи свалилась сегодня эта ответственность, на мои плечи свалилась самая большая критика».

«Такой процесс – кто младше, того бьют, у кого нет собственной политической партии, того также бьют», - объяснил спикер.

На вопрос журналиста, доволен ли он собой, А.ЯЦЕНЮК ответил, что «всегда собой неудовлетворен, поэтому есть возможность для того, чтобы совершенствоваться и расти».