Подал в отставку генеральный директор аэропорта «Львов»

Как сообщили в пресс-службе Львовской областной государственной администрации (ОГА), председатель Львовской ОГА Ирина Сех согласовала увольнение Романа Гонтарева с занимаемой должности и письменно сообщила об этом министру инфраструктуры Максиму Бурбаку.

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«Ваше предложение об отстранении Романа Гонтарева от должности генерального директора государственного предприятия «Международный аэропорт «Львов» им. Даниила Галицкого» в соответствии с поданным им заявлением по соглашению сторон с досрочным расторжением заключенного с ним контракта согласовано», – говорится в письме.