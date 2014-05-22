Наблюдателей просят не ехать на восток Украины без разрешения МВД

«У меня есть просьба к руководителям миссии наблюдения от иностранных государств и международных организаций - когда вы решите ехать в Донецкую и Луганскую области, свяжитесь по этому поводу с контактным лицом в МИДе и МВД, чтобы удостовериться, что в этой местности все будет безопасно для ваших людей», - сказал заместитель председателя Центризбиркома Андрей Магера.

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Он сообщил, что Центризбирком зарегистрировал 19 миссий от международных организаций и столько же от иностранных государств. В частности, общее количество международных наблюдателей составляет 2785 человек. Больше всего от иностранных государств наблюдателей прислала Польша - 61, США – 38 и Литва - 31.

Что касается международных организаций, то больше всего представителей на украинские выборы прибудет от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ — 1056, от организации ЕNЕМО — 382 человека.