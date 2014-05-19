В Донецке террористы угрожают сжечь избирательный участок
20:54, 19 мая 2014Политика
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В Донецке сепаратисты - представители самопровозглашенной «Донецкой народной республики» угрожают сжечь избирательный участок в случае ее работы на будущих президентских выборах.
Из-за угроз террористов члены УИК начали отказываться от работы / REUTERS
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил работник автотранспортного предприятия (АТП) в Куйбышевском районе, расположенном в непосредственной близости с одним из избирательных участков.
«Пришли сегодня двое в масках и сказали: если здесь будут выборы, то здесь у вас будут «коктейли Молотова». А здесь у нас автобусы ... », - сказал собеседник.
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Он также сообщил, что после этой угрозы сотрудники, которые должны были работать на этом участке членами комиссии, начали отказываться и массово выходить из ее состава.
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