Правительство выделяет 100 млн гривень на приобретение БТР-3Е для ВС и Нацгвардии

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил сегодня во время посещения одной из воинских частей под Киевом, где в этот день проходят плановые комплексно-полевые занятия 2-го резервного батальона Нацгвардии и подраздела специального назначения для выполнения задач по АТО.Читайте такжеЯценюк: бойцам, задействованным в АТО, на 80% повысили зарплату

Во время плановых комплексно-полевых занятий бойцы отрабатывали ряд задач, в частности, действия по задержанию вооруженных преступников, освобождению заложников, отражению нападения преступников и их задержанию, действию личного состава КПП во время осмотра транспортных средств. Отрабатывались также упражнения по стрельбе, приемы рукопашного боя, элементы общего и специального курсов дрессировки служебных собак.

Яценюк передал бойцам современные, отличающиеся от российских стандартов, средства спецсвязи, бронежилеты разной степени защиты и каски.Читайте такжеТурчинов подписал указ о присвоении участникам АТО воинских званий

Глава правительства подчеркнул, что ВСУ и Нацгвардия обеспечиваются необходимым ускоренными темпами, ведь 23 года государство ничего не закупало для армии.

Яценюк выразил соболезнование семьям погибших в ходе антитеррористической операции и заверил всех, «что страна никого не забудет».