Милиция и депутаты заблокировали два БТР возле Лисичанска - источник
14:25, 22 мая 2014Политика
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Люди пытаются заставить солдат сдать оружие и технику.
Украинских солдат уговаривают сдать оружие / Фото: УНИАН
Об этом сообщает очевидец событий.
"Мост на Тамошовке ближе к Рубежному от Лисичанска, менты и депутаты заблокировали 2 БТР АТО уговаривают сдать оружие и технику", - пишет он.
Как сообщалось раньше, возле Рубежного на Луганщине был взорван мост. Террористы в связи с этим звали людей стать живым щитом.
Мост на Тамошовке ближе к Рубежному от Лисичанска, менты и депутаты заблокировали 2 БТР АТО уговаривают сдать оружие и технику
— Патриот (@Alosha_Popovich) May 22, 2014
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