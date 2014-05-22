Милиция и депутаты заблокировали два БТР возле Лисичанска - источник

14:25, 22 мая 2014
Политика
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Люди пытаются заставить солдат сдать оружие и технику.

Украинских солдат уговаривают сдать оружие / Фото: УНИАН

Об этом сообщает очевидец событий.

"Мост на Тамошовке ближе к Рубежному от Лисичанска, менты и депутаты заблокировали 2 БТР АТО уговаривают сдать оружие и технику", - пишет он.

Как сообщалось раньше, возле Рубежного на Луганщине был взорван мост. Террористы в связи с этим звали людей стать живым щитом.

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