Милиция и депутаты заблокировали два БТР возле Лисичанска - источник

Об этом сообщает очевидец событий.

"Мост на Тамошовке ближе к Рубежному от Лисичанска, менты и депутаты заблокировали 2 БТР АТО уговаривают сдать оружие и технику", - пишет он.

Как сообщалось раньше, возле Рубежного на Луганщине был взорван мост. Террористы в связи с этим звали людей стать живым щитом.