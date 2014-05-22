На Луганщине во время боев взорван мост, террористы зовут людей стать живым щитом

Об этом «Восточному варианту» сообщили в пресс-службе ЛОО КИУ.

Читайте такжеЛуганский облсовет не собирается распускаться и передавать полномочия террористам из "ЛНР"При этом они встретили сопротивление сепаратистов. Взорван пешеходный мост через Северский Донец в районе Приволье-Старой Краснянки. В больницу Лисичанска поступил один убитый и два раненых. Оба раненых – жители города Свердловска Луганской области.

В Северодонецке сепаратисты созывают на помощь жителей города. Видимо, чтобы создать живой щит перед их базой в здании ин-та Химтехнологии.