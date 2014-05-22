Террористы ДНР пытались сорвать выпуск газетных приложений о единстве Украины - СМИ

Об этом сообщает интернет-газета «Новости Донбасса».

Данные приложения посвящены единству Украины и в них опубликованы авторские материалы донецких журналистов на данную тему. Террористы с утра прибыли в типографию "Новый мир", чтобы изъять тираж, однако все экземпляры уже были вывезены в города Донецкой области и с утра распространяются среди населения.

Тираж спецвыпуска газеты "Донецкие новости" составил 200 тысяч экземпляров. Аналогичные тиражи вышли у газет "Вечерний Донецк" и "Приазовский рабочий".

По данным "Новости Донбасса", террористов консультирует представитель так называемого землячества донбассовцев в Москве Роман Манекин. Он проживает в Москве, однако учился на историческом факультете Донецкого национального университета и родом из Макеевки.

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По данным издания, Манекин работал с Януковичем, когда последний был губернатором области и считается человеком команды Александра Гурбича.

Гурбич, в свою очередь, в администрации Януковича курировал вопросы прессы и является автором концепции "информационного зонтика" - зачистки независимых медиа в регионе.

Ранее террористы захватили здание Донецкой областной государственной телерадикомпании.