В Мариуполь террористы пригнали БРДМ, боевики с автоматами передвигаются по центру

Террористы в масках бегают по центру Мариуполя. Также на улице Греческой стоит БРДМ, сообщает 0629.com.ua.

"Видели человек 7-8 с автоматами в масках на проспекте Ленина. Люди прячутся по магазинам, - отмечают горожане. - Видели в районе кинотеатра "Победы" людей с автоматами, бежали в сторону ДОСААФа".

В пресс-службе Мариупольского ГУ милиции сообщили, что выяснят ситуацию.

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"По состоянию на 12.00 сообщений в дежурную часть от населения не поступало", - заявили они.

В организации, считающей себя "пресс-службой ДНР" сообщили, что вооруженные люди в масках - представители силового блока так называемой "ДНР", которые защищают штаб самопровозглашенной "республики", находящийся на улице Греческой. Что касается бронетранспортера, то это также машина террористической организации "Донецкая народная республика". Откуда взялась боевая машина, в не сообщают.