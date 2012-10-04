Центр Мариуполя утопает в смоге (фото)

17:31, 04 октября 2012
Общество
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Сегодня центральная часть Мариуполя утопает в смоге - в городе объявлено предупреждение о наступлении неблагоприятных метеоусловий высокого загрязнения воздуха II степени.

Фото 0629.com.ua

Информация об этом размещена на сайте городского управления образования со ссылкой на сообщение отдела экологии Мариупольского городского совета, сообщает 0629.com.ua

По прогнозам, в это время ожидается восточный ветер 3-8 м/с, превышение по пыли в Ильичевском районе - 1,6 ПДК.

Напомним, что предупреждение 2 степени объявляется при прогнозировании НМУ и одновременно наличием максимальных из разовых концентраций предыдущего дня выше 1,5 ПДК.

Фото 0629.com.ua

В такие дни отдел экологии Мариупольского городского совета рекомендует  использование защитной одежды и респираторов типа «лепесток», душ или влажные обтирания, обильное питье соляно-щелочных растворов (минеральная вода типа «Боржоми», «Свалява»), молоко, чай, кофе с молоком, диетическое питание  с ограничением соли, жирной и трудно усвояемой пищи.

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