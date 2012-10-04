Центр Мариуполя утопает в смоге (фото)

Информация об этом размещена на сайте городского управления образования со ссылкой на сообщение отдела экологии Мариупольского городского совета, сообщает 0629.com.ua

По прогнозам, в это время ожидается восточный ветер 3-8 м/с, превышение по пыли в Ильичевском районе - 1,6 ПДК.

Напомним, что предупреждение 2 степени объявляется при прогнозировании НМУ и одновременно наличием максимальных из разовых концентраций предыдущего дня выше 1,5 ПДК.

В такие дни отдел экологии Мариупольского городского совета рекомендует использование защитной одежды и респираторов типа «лепесток», душ или влажные обтирания, обильное питье соляно-щелочных растворов (минеральная вода типа «Боржоми», «Свалява»), молоко, чай, кофе с молоком, диетическое питание с ограничением соли, жирной и трудно усвояемой пищи.