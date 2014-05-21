Российский эксперт: Россия заплатила за Крым отказом от модернизации

Об этом заявил политолог, руководитель Центра восточноевропейских исследований Андрей Окара в ходе «круглого стола» в Москве.

По словам эксперта, в российских околовластных кругах считают, что Крым будет так называемым «полигоном», который спасет всю Россию, предоставив возможность стране стать самодостаточной с двумя союзниками - «армией и флотом».

«Что заплатит Россия за Крым? Можно говорить о десятках миллиардов долларов, о том, что Россия - «империя зла» для Запада. Но главная цена, которую Россия заплатила за Крым – это отказ от модернизации и переход на мобилизационный тип развития», - отметил Андрей Окара.