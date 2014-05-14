Россия после аннексии Крыма передумала строить порт Тамань
Правительство России отказалось от идеи строительства порта Тамань после аннексии Крыма.
Об этом сообщил журналистам премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет ИТАР-ТАСС.
Глава кабинета министров РФ не исключил, что к этому проекту можно будет вернуться через несколько лет.
"Будут деньги, лет через десять можно к этому проекту вернуться, но в принципе сейчас в этом нет никакого экономического резона", - заявил Медведев.
Он пояснил, что проект порта создавался до аннексии Крыма, но потом Россия приобрела достаточное количество глубоководных портов на Черном море.
Медведев подчеркнул, что причина не в недостаточности средств на развитие Крыма.
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"Это (приостановка проекта "порт Тамань") действительно последствие Крыма. Но не в том смысле, что у нас затраты выросли и мы обязаны найти откуда-то источники", - подчеркнул премьер. "Деньги на Крым не фантастические деньги. Они есть в бюджете", - заверил он.
Медведев добавил, что, несмотря на это, властям предстоит в целом заниматься оптимизацией бюджетных расходов. Он также сообщил, что правительство пока отказалось и от реализации проекта строительства моста через реку Лену.