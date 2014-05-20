Кличко призвал объединить должности столичного мэра и главы КГГА

Для проведения реальных реформ в Киеве необходимо объединить должности мэра столицы и главы КГГА. Об этом заявил лидер «Удара», кандидат в мэры Киева Виталий Кличко.

Читайте такжеКличко и воины-афганцы подписали соглашение о стратегическом партнерстве «Киевляне дают мэру полномочия отстаивать их права, и он должен иметь рычаги влияния. С нынешними полномочиями это невозможно. Поэтому мы должны вернуться к объединению должностей», – сказал Виталий Кличко. По словам политика, очень странным является тот факт, что некоторые коллеги по коалиции не хотят принимать предложенный «УДАРом» соответствующий проект закона. «Если мы не проголосуем сейчас этот закон, перед выборами, то мы должны вернуться к этому вопросу после выборов», – добавил он. При этом, считает лидер «УДАРа», если не удастся принять соответствующий закон, то новый Президент Украины должен назначить избранного киевлянами мэра и главой КГГА.

Кроме того, добавил Кличко, ни одной реформы не удастся осуществить без преодоления коррупции. «Нам нужно разрушить коррупцию, чтобы деньги из столичного бюджета не разворовывались, а шли действительно на развитие города», – отметил лидер «УДАРа».