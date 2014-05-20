Аваков призывает милицию Донецкой и Луганской областей не выполнять приказы лидеров террористов

Об этом говорится в обращении Авакова к личному составу ГУМВД Украины в Донецкой и Луганской областях, сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью министерства.

«Считаю необходимым напомнить, что милиция служила, служит и будет служить исключительно украинскому народу, руководствуясь Конституцией и законами Украины, а личный состав своими действиями ежедневно должен подтверждать верность присяге и подчиняться исключительно законным руководителям», - отметил Аваков.Читайте такжеДонецку вернули начальника милици времен Януковича

Учитывая сложную ситуацию в юго-восточном регионе, глава МВД призвал «весь личный состав не выполнять никаких приказов самозванных лидеров нелегитимных территориальных образований, не допускать никаких противоправных действий, которые противоречат Закону Украины ,,О милиции”, положениям присяги работника органов внутренних дел, другим нормам права и морали».

Как подчеркнул Аваков, те лица, которые для удовлетворения карьерных амбиций, других корыстных мотивов поддадутся на соблазнительные обещания политических авантюристов и проходимцев, будут изменять закону и присяге, будут отвечать перед украинским народом.

Также глава МВД напомнил милиционерам, что согласно закону Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», уволенным со службы по негативными мотивами, в связи с осуждением, материальная помощь не оказывается, а пенсия назначается на общих основаниях.Читайте такжеМестная милиция отказалась подчиняться "министру" террористической ЛНР - СМИ

«Обязанность каждого работника милиции – неотложное и ответственное выполнение требований законов, присяги, приказов МВД Украины, направленное на защиту независимости и единства Украины, ее народа, безопасности и мира на улицах и в домах граждан. Остальное – это путь к разрушению системы МВД, небытия и раздора», - говорится в обращении.

В то же время Аваков выразил уверенность, что милиция Донецкой и Луганской областей в сложное для государства время «с глубоким пониманием отнесется к выполнению возложенных на нее служебных задач, с честью и достоинством выдержит этот непростой экзамен и приложит максимальные усилия для утверждения мира, спокойствия и законности в регионе».