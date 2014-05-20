На палаточный городок АТО в Харьковской области напали неизвестные

В результате трехчасового боя погиб мужчина в гражданском, который мог быть проводником нападающих или же стал случайной жертвой.

Об этом сообщает "Сегодня".

«Когда поздно ночью солдаты зафиксировали движение в лесу, наши военные дали команду остановиться и сложить оружие. Однако эти люди не послушали. Более того, они использовали тепловизоры и дальномеры, чтобы определить движение в лагере и расстояние до него. Наши военные сделали предупредительный выстрел вверх, но после того, как противники начали стрелять по ним, тоже открыли огонь на поражение», — рассказывает один из офицеров инфоцентра при АТО, Алексей.

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Сколько было противников, военнослужащие не говорят, но уверяют: по оперативным данным, бойцов привезли к палаточному лагерю на четырех авто. Также известно, что огонь они вели из снайперских винтовок, автоматов и гранатомета.

«Это были профессионалы. Стреляли по боевым машинам, пытаясь обезвредить командира. И в темное время суток попадали в цель — окно размером 20 на 30 сантиметров», — вспоминает Алексей.

К счастью, потерь в армии в результате обстрела нет, лишь один из бойцов получил ранение легкой степени тяжести. Сколько же пострадало противников — неизвестно. Кроме того, в зоне боевых действий оказались двое жителей села Каменка, что под Изюмом.

«Очевидцы видели, как поздно вечером они пытались словить машину и выехать в город. Что произошло дальше, неизвестно», — рассказывает глава Изюмской РГА Любовь Шамрай. В результате один из мужчин скончался на месте, а другой — 24-летний Александр — с ранением в области плеча сейчас находится в больнице.