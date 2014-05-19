У силовиков не хватает ресурсов для обеспечения выборов на Донбассе – Тымчук

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

«К сожалению, у силовиков мы наблюдаем отсутствие серьезных ресурсов для того, чтобы контролировать каждый населенный пункт, взять под контроль избирательные комиссии», - отметил он.Читайте такжеВ Луганск накануне выборов привезли более 2,5 тыс. выходцев с Кавказа - СМИ

Как сказал Тымчук, «критически мало времени остается до выборов, поэтому мы считаем, что АТО необходимо переводить в полновесный войсковой формат с использованием уже тех ресурсов, которые есть, с батальонами территориальной обороны».

«Когда россияне отведут войска от границы, будет немного проще – освободятся ресурсы. Все готовые Вооруженные силы Украины кинуты к восточным границам, они выстроены в линию обороны. Если Россия отведет немного войск, освободятся силы, которые нужно кидать на Донбасс, на обеспечение выборов», - отметил военный эксперт.