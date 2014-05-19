«Информационное сопротивление» не фиксирует отвода российских войск от украинской границы
Состоянием на сегодняшнее утро группа «Информационное сопротивление» не зафиксировала отвод российских войск от украинской границы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на пресс-конференции.
«Мы не фиксировали отвод российских войск с украинской границы на уровне даже отдельного батальона, то есть по состоянию на сегодняшнее утро никаких изменений в численности группировки и эта картина наблюдается уже не первую неделю, не произошло, то есть войска не убывают, но и не прибывают», - отметил он.Читайте такжеПутин приказал отвести войска, участвовавшие в учениях на границе с Украиной
Тымчук предположил, что, «возможно, если эта команда придет, то на сегодняшний вечер или завтрашнее утро мы будем фиксировать отвод войск».
Как сообщал УНИАН, сегодня в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин дал команду вернуть российские войска, проводящие «учения» у границы Украины, в места постоянной дислокации.