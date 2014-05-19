«Информационное сопротивление» не фиксирует отвода российских войск от украинской границы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на пресс-конференции.

«Мы не фиксировали отвод российских войск с украинской границы на уровне даже отдельного батальона, то есть по состоянию на сегодняшнее утро никаких изменений в численности группировки и эта картина наблюдается уже не первую неделю, не произошло, то есть войска не убывают, но и не прибывают», - отметил он.Читайте такжеПутин приказал отвести войска, участвовавшие в учениях на границе с Украиной

Тымчук предположил, что, «возможно, если эта команда придет, то на сегодняшний вечер или завтрашнее утро мы будем фиксировать отвод войск».

Как сообщал УНИАН, сегодня в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин дал команду вернуть российские войска, проводящие «учения» у границы Украины, в места постоянной дислокации.