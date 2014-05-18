Под Краматорском захватили "журналистов из РФ" и переносной зенитно-ракетный комплекс

В ходе антитеррористических действий переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) и несколько боевиков были захвачены.

Об этом сообщает руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Украинскими силовиками была получена оперативная информация о подготовке близ аэродрома под Краматорском позиции для стрельбы из ПЗРК.

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"Двое из задержанных представились российскими журналистами. При себе данные граждане имели телекамеру и вели съемку подготовки к штурму позиций украинских силовиков, - пишет Тымчук. - Задержанные будут переданы правоохранительным органам Украины".

Также, как сообщает Владислав Селезнев, подполковник, который входит в оперативную группу по информированию АТО, на своей странице в Facebook, по итогам операции украинских военнослужащих было уничтожено боевой расчет террористов, а журналисты - граждане Российской Федерации, которые находились в отряде террористов и снимали их действия в режиме онлайн, переданы правоохранителям. На месте огневой позиции террористов было изъято переносной зенитный комплекс иностранного производства.

"Такие модели ПЗРК не находятся на вооружении Вооруженных Сил Украины", - сообщает он.