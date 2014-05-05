Тимчук: Антитеррористическая операция снова превращается в фарс

Об этом он написал на своей странице в Facebooк.

По данным группы «Информационное сопротивление», после недолгого периода активизации в проведении антитеррористической операции, “с 4 мая наступает период недопустимого спада активности силовиков”, написал Тимчук.

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“По нашей информации, ввиду отсутствия в зоне проведения АТО руководства операции, вновь огромной проблемой становится отсутствие взаимодействия между задействованными подразделениями силовых структур, отсутствие боевых приказов и постановки задач по применению сил и средств”, - отмечает Тымчук.

Как пример он приводит события во время ночного, с 3 на 4 мая, боя близ Константиновки, когда “подразделение силовиков, подвергшееся нападению террористов, вооруженных в т. ч. пулеметами и гранатометами, на протяжении трех часов не могло получить подкрепление на бронетехнике. В итоге 7 бойцов спецназа СБУ получили ранения”.

Также вечером 4 мая силовики оставили Краматорск, вместо того, чтобы закончить операцию по его освобождению от террористов, или хотя бы блокировать места их нахождения, пишет дальше Тымчук.

“В подобных условиях АТО снова превращается в фарс. Что особенно недопустимо на фоне прогнозируемой активизации пророссийских террористов накануне 9 мая”, - прокомментировал он.

Тымчук также написал, что активизация АТО 1 мая “удивительным образом” совпала с прибытием в зону проведения операции руководства МВД, Минобороны и Администрации Президента Украины. “Однако очень скоро операция опять стала пробуксовывать. На фоне этих «совпадений» возникает все больше вопросов к руководству АТО, которое почему-то опять находится вне зоны проведения операции”, - отметил Тымчук.

Также он отмечает, что 16 мая руководителю АТЦ (он же руководитель АТО) исполняется 65 лет, после чего, по украинскому законодательству, он не может находиться на госслужбе. “Может быть, украинскому руководству не стоит ждать этого счастливого момента, а назначить руководителем операции человека, способного уделять большее внимание руководству операцией? Время идет на часы”, - высказал мнение Тымчук.

Как сообщал УНИАН, 5 мая председатель Верховной Рады, и. о. президента Украины Александр Турчинов заявил, что антитеррористическая операция на востоке Украины будет продолжаться и давать свои результаты.

По его словам, для поддержки восточных регионов и с целью сделать невозможными сепаратистские действия в других регионах при МВД создаются специальные подразделения, и на сегодня действуют уже семь таких батальонов.

Вместе с тем, по словам Турчинова, в восточных регионах проведение антитеррористической операции осложняется и ввиду того, что жители этих областей поддерживают сепаратистов.

Руководитель парламента отметил, что и «некоторые работники милиции симпатизируют сепаратистам». Поэтому, подчеркнул он, в этих областях нужно фактически полностью обновлять правоохранительные структуры, а там, где милиция поддерживала противозаконные действия, будут открыты соответствующие уголовные дела.

Турчинов также отметил, что Служба безопасности Украины в настоящее время занимается локализацией возможности финансирования сепаратистских движений и диверсантов, в том числе, со стороны ближайшего окружения Виктора Януковича.

Председатель Верховной Рады заявил, что милиция в юго-восточных регионах страны будет усиливаться «за счет патриотов, которые готовы защищать свою страну».