Депутаты Нашей Украины и БЮТ сорвали сессию Ивано-Франковского горсовета

Сегодня депутаты сорвали внеочередную сессию Ивано-Франковского городского совета, основным вопросом повестки дня которой было утверждение пообъектного распределения бюджета развития и направлений использования средств целевого фонда социально-экономического развития города на 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, сессия так и не началась из-за демарша членов фракций горсовета “Наша Украина“ и БЮТ, которые заявили, что сессия не была подготовлена.

В ответ городской председатель Ивано-Франковска Виктор АНУШКЕВИЧУС отметил, что «материалы к сессии были розданы депутатам три недели назад».

На сегодняшней внеочередной сессии горсовета планировалось утвердить Программу улучшения жилищного фонда на 2008-2012 года, Программу использования средств из Фонда выполнения обращений депутатов и поручений избирателей на 2008 год.

Бюджет развития города составляет 102 млн. грн.