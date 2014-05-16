Фюле: Европейский Союз не признает аннексии Крыма и не забудет о крымских татарах

Об этом он сказал на брифинге для журналистов в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

«Я думаю, что тот факт, что я нахожусь сегодня в Украине для празднования этой очень печальной 70- й годовщины крымских татар, является абсолютно четким сигналом того , что мы не признаем аннексии Крыма, и это четкий сигнал, что мы никогда не забудем о крымских татарах» , - отметил Фюле.

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Он подчеркнул , что ЕС использует открытость новой украинской власти для того , чтобы решить некоторые вопросы крымских татар.

По словам Фюле, вместе с комиссаром ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств Астрид Торс Европейский Союз будет искать способы, чтобы донести этот вопрос до международного сообщества.