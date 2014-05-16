Симоненко заявил, что на него напали "боевики с битами"
Лидер Компартии Петр Симоненко заявил, что в пятницу вечером во время возвращения с эфира на ''Первом национальном'', случилась погоня и нападение на автомобиль, в котором он ехал.
По словам депутата, после эфира его помощники по информационной службе предупредили, что ему пытаются заблокировать выезд с территории канала, пишет Украинская правда.
''Мы попытались выехать через другие ворота, все было заблокировано'', - рассказал Симоненко.
''Далее за нами гнались машины по городу. Несколько машин, набитых боевиками с битами и прочее. В одном месте, где мы были вынуждены остановиться, на светофоре, они окружили нашу машину своими машинами, вышли и битами начали бить машину'', - добавил он.
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Политик рассказал, что когда ему и соратникам ''удалось выскочить из этого мешка'', нападающие ''бросили в машину бутылку с зажигательной смесью''.
''Погоня продолжалась по всему городу'', - утверждает он.
Симоненко заявил, что погоня закончилась тем, что ему удалось укрыться в неком помещении, где он сейчас находится.
Он также не смог сказать, с чем может быть связано нападение.
Как известно, в пятницу вечером во время дебатов на "Первом национальном" Симоненко заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента.