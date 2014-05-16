Путин: Русские пострадали от сталинских репрессий больше, чем крымские татары

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом Путин заявил в Сочи на встрече с представителями крымскотатарской общины.

«Вы знаете, что не только крымскотатарский народ пострадал в ходе репрессий. Самым большим пострадавшим народом, безусловно, был русский народ. Ещё в 20-30-е годы начались репрессии, начались они с казаков, со священнослужителей. Потом так называемые «кулаки» попались под руку, а потом и все политические противники тогдашнего политического режима», - сказал Путин.

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При этом он отметил, что крымскотатарский народ «может быть» пострадал больше всех, если иметь ввиду, что вернулся в свои родные места позже, чем другие народы, репрессированные в ходе сталинских репрессий.

Также он отметил, что с 18 по 20 мая 1944 года была проведена войсками НКВД очень бесчеловечная акция, когда из Крыма был выселен целый народ.

«Хотел бы в этой связи вот что сказать: вы знаете, что ещё в конце 80-х годов в Советском Союзе принимали соответствующие документы, а в Российской Федерации в 1991 году был принят закон о реабилитации репрессированных народов. Естественно, что крымскотатарский народ в этот документ тогда не попал по известной причине, имею в виду, что сам Крым находился в составе Украины», - сказал он.

При этом он отметил, что 21 апреля подписал указ о реабилитации крымскотатарского народа.

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«Я очень рассчитываю на то, что он ляжет в основу системных мероприятий, я хочу это подчеркнуть – именно системных мероприятий, связанных с культурной реабилитацией, с политической реабилитацией, связанных с тем, чтобы наладить нормальную жизнь людей, создать условия для поступательного развития крымскотатарского народа на своей Родине. В том числе это касается и очень острого, сложного вопроса, но вопроса, который необходимо так или иначе решать, имею в виду должное оформление объектов собственности, включая земельные участки», - сказал Путин.