Бывших военных Крыма массово переводят служить на Кавказ - «Информационное сопротивление»

По оперативным данным «ИО», в частности, перебежчиков отправляют продолжать службу в российских военных частях в Кавказском регионе - в основном в Дагестане.

В то же время, идет призыв на срочную службу юношей в Крыму. В соответствии с принятым в России экстерриториальным принципом прохождения срочной службы, крымчан отправляют служить в дальние регионы РФ – в основном на Дальний Восток.

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Напомним, Россия в марте аннексировала украинский Крым. Часть военнослужащих Вооруженных Сил Украины решили не переезжать на материковую Украину - они остались в Крыму и присягнули российской армии.