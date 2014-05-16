Бывших военных Крыма массово переводят служить на Кавказ - «Информационное сопротивление»
15:31, 16 мая 2014Политика
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В Крыму начался массовый процесс отправки в новые места службы бывших украинских военнослужащих, изъявивших желание служить в Вооруженных силах России, сообщает группа «Информационное сопротивление».
Россия отправляет солдат на Кавказ / REUTERS
По оперативным данным «ИО», в частности, перебежчиков отправляют продолжать службу в российских военных частях в Кавказском регионе - в основном в Дагестане.
В то же время, идет призыв на срочную службу юношей в Крыму. В соответствии с принятым в России экстерриториальным принципом прохождения срочной службы, крымчан отправляют служить в дальние регионы РФ – в основном на Дальний Восток.
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Напомним, Россия в марте аннексировала украинский Крым. Часть военнослужащих Вооруженных Сил Украины решили не переезжать на материковую Украину - они остались в Крыму и присягнули российской армии.
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