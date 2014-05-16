В Виннице сегодня проведут выездное заседание Кабмина

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и связей с общественностью Секретариата Кабмина, заседание начнется в 12.00.

Читайте такжеКабмин продает с аукциона 70 автомобилейМесто проведения: г. Винница, ул. Соборная, 70 (помещение облгосадминистрации).