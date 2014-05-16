В Виннице сегодня проведут выездное заседание Кабмина
09:34, 16 мая 2014Политика
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Сегодня в Виннице под председательством премьер-министра Украины Арсения Яценюка состоится выездное заседание Кабинета министров Украины.
Кабмин сегодня проведет выездное заседание
Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и связей с общественностью Секретариата Кабмина, заседание начнется в 12.00.
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