В Виннице сегодня проведут выездное заседание Кабмина

09:34, 16 мая 2014
Политика
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Сегодня в Виннице под председательством премьер-министра Украины Арсения Яценюка состоится выездное заседание Кабинета министров Украины.

Кабмин сегодня проведет выездное заседание

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и связей с общественностью Секретариата Кабмина, заседание начнется в 12.00.

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