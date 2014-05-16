Кабмин продает с аукциона 70 автомобилей

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Аукцион объявлен на "Универсальной товарно-сырьевой бирже", торги начнутся в помещении Киевской торгово-промышленной палаты 6 июня в 11:00.

Каждый участник аукциона заключает договор с товарной биржей "Универсальная товарно-сырьевая биржа" об условиях участия в аукционе и обязан оплатить бирже вознаграждение в размере 5% от конечной цены продажи имущества, с учетом НДС, за проведение аукциона (путем вычета суммы вознаграждения из гарантийного взноса победителя аукциона). Регистрационный взнос - 17 грн.

Покупатель-победитель аукциона по каждому лоту платит автопредприятию ГФД СКМУ стоимость приобретенного имущества с учетом НДС.

Всего на продажу выставлено 73 авто, их стартовая цена (с учетом налога на добавленную стоимость) колеблется от 28,7 тыс грн до 741,242 тыс грн.

Гарантийный взнос по каждому лоту - 10% от стартовой стоимости, таким же будет и шаг аукциона.

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