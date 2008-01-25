Третьяков: Луценко и Черновецкий должны выйти из ситуации по-мужски

Народный депутат Александр ТРЕТЬЯКОВ не будет голосовать за отставку Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел, если этот вопрос будет вынесен в сессионный зал Верховной Рады.

Об этом А.ТРЕТЬЯКОВ сообщил журналистам после сегодняшнего пленарного заседания ВР, сообщает пресс-служба народного депутата.

Свою позицию А.ТРЕТЬЯКОВ мотивировал тем, что «оба политика должны выйти из ситуации по-мужски, разрешить ее самостоятельно, не прибегая к акциям друг против друга, и на этом поставить точку».

При этом А.ТРЕТЬЯКОВ отметил, что «и Ю.ЛУЦЕНКО, и Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ без чьих-либо советов имеют шанс продемонстрировать, что в Украине может существовать цивилизованная власть, которая действует по цивилизованным правилам и законам».

«Я не воспринимаю бессмыслицы об отставке ЛУЦЕНКО, это больше желание тех, кто хочет свести счеты», - сказал А.ТРЕТЬЯКОВ.