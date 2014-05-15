The New York Times: Продавать России два военных корабля неблагоразумно - США

Об этом говориться в статье Майкла Гордона под названием «Продавать России два военных корабля неблагоразумно, предупреждают США» в газете The New York Times.

В ходе встречи за закрытыми дверями в феврале 2010 года министр обороны США Роберт Гейтс призвал своего французского коллегу отказаться от продажи двух десантных кораблей России, поскольку это было бы «неверно истолковано Россией и нашими союзниками в Центральной и Восточной Европе».

Французский министр Эрве Морен признал, что оба судна – так называемые универсальные корабли типа «Мистраль», построенные для ВМС Франции для транспортировки войск, десантных катеров и вертолетов – «действительно являются военными кораблями, предназначенным для расширения военного присутствия», говорилось в конфиденциальной дипломатической телеграмме, обнародованной на WikiLeaks. При этом г-н Морен задал риторический вопрос: «Как мы можем говорить россиянам, что хотим установить партнерские отношения с ними, но при этом, не доверять им».

После аннексии Россией Крыма и дислокации 40-тысячного российского войска возле украинских границ, западные чиновники больше не доверяют России. Тем не менее, несмотря на возражения американцев, французы все еще собираются продавать свои корабли, первый они планируют доставить в Россию в конце этого года.

Во вторник во время визита в Вашингтон министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус заявил, что французское правительство в октябре примет решение о судьбе контракта, подчеркнув, что Франции удалось найти правильный баланс между «диалогом и твердостью» в отношениях с Москвой. Госсекретарь США Джон Керри повторил на встрече с Лораном Фабиусом, что продажа – это неблагоразумное решение, пытаясь найти способ предотвратить её, по словам чиновника из Госдепартамента. Но позже французский министр заверил журналистов, что Джон Керри не требовал, чтобы Франция отменила продажу.

Критики назвали эту сделку на 1,2 млрд. евро, которую Франция заключила с Россией, классическим примером ситуации, когда европейская страна поставила свои деловые интересы с Москвой над призывами Соединенных Штатов занять твердую позицию в вопросе вмешательства Москвы в дела Украины.

По информации из дипломатических телеграмм, опубликованных на WikiLeaks, Соединенные Штаты волновало то, каким путем Россия получает корабли еще с 2009 года. Во время выступления перед Конгрессом на прошлой неделе, Виктория Нуланд, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии, заявила, что Администрация Президента Обамы «в очередной раз выражает беспокойство по поводу этой продажи».

Тем не менее, отношения в сфере безопасности между Соединенными Штатами и Францией в последние годы в целом были довольно крепкими. Лоран Фабиус поспешил напомнить журналистам на этой неделе, что Франция была готова принимать участие в военной операции, которую Соединенные Штаты проводили против Сирии в прошлом году в ответ на использование правительством Башара Асада химического оружия, до тех пор пока Барак Обама не приостановил военные действия в обмен на соглашение о том, что Сирия уничтожит свой арсенал химического оружия.

Тема кораблей была второстепенной в переговорах с французским правительством. Но после аннексии Крыма Россией, этот вопрос вышел на первый план.

Если корабли доставят в Россию, это увеличит ее военные возможности, которые могут быть использованы против тех стран, которые сейчас оказались наиболее уязвимыми перед давлением Кремля, а именно страны черноморского региона – Украина и Грузия, а также страны Балтии, которые являются членами НАТО.

«Технологии и возможности, которые имеют корабли типа «Мистраль» не должны передаваться Российской Федерации, которая продолжает угрожать своим соседям», – сказал Джеймс Ставридис, отставной адмирал, который был командующим силами НАТО с 2009 по 2013 год.

«У России нет ничего подобного, и без помощи французов, они не смогут построить такой корабль в ближайшее время», – сказал Стефан Блэнк, эксперт по вопросам российской армии в Американском совете по внешней политике.

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«Так как вертолеты могут быть оснащены ракетами, корабли могут служить платформой для вертолетной ракетной атаки, а также того, что мы в США называем воздушной атакой, выбросом десанта с вертолетов или высадкой десанта», – добавил он.

Министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан приуменьшил значимость предстоящей продажи, заявив, что Франция будет поставлять только неоснащенные оружием «невоенные корпуса».

Но сенатор Марк Уорнер, представитель Демократической партии из штата Вирджиния, который входит в состав комитета Сената по разведке, и трое других законодателей в недавнем письме Президенту США Бараку Обаме указали, что каждый из кораблей способен перевозить 16 вертолетов, 4 десантных плавучих средства, 60 единиц бронетехники, 13 танков и до 700 солдат.

Кремль также вмешался в эту дискуссию. Дмитрий Рогозин, вице-премьер России, заявил недавно, что решение разорвать контракт для Франции имело бы более негативные последствия, чем для России. «Франция начинает подрывать доверие к себе как к надежному поставщику», – написал он на своей странице в Twitter. «Вероятно, наш партнер не осведомлен о количестве рабочих мест, созданных во Франции благодаря нашему партнерству».

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В 2009 году французские чиновники впервые рассказали своим западным коллегам о намерениях Николя Саркози, который был президентом в то время, продать военные корабли России. В декабре того же года в дипломатической телеграмме от американского посольства в Париже говорилось об экономической обоснованности этой сделки. Консул по экономическим вопросам написал, что у россиян не было уверенности в собственных кораблях, а Николя Саркози был заинтересован в привлечении новых клиентов для развития судостроительной промышленности Франции, которая находилась в упадке.

Грузия, чьи восставшие регионы были оккупированы российскими войсками в 2008 году, обеспокоена этой продажей, особенно после того, как командующий военно-морскими силами РФ заявил, что российский черноморский флот мог бы выполнить свою миссию во время того конфликта «за 40 минут», если бы у них были такие корабли, как «Мистраль».

В депеше, отправленной в ноябре 2009 года, посол США в Грузии Джон Басс охарактеризовал сделку, как «неуместную поставку из неподходящей страны в неподходящее время».

«Это проблемная сделка не только на символическом уровне. Такие корабли дадут России новые возможности для усиления или угрозы усиления своего влияния в Черном море», – писал тогда Басс, который сегодня является одним из главных советников Керри.

Во время встречи в Париже в январе 2010 г. со своими французскими коллегами, Уильям Бернс, который в то время был третьим по значимости чиновником Госдепартамента, и Мишель Флурнуа, в то время высокопоставленный чиновник Пентагона, затронули этот вопрос.

Мишель Мирае, французский чиновник, который занимался вопросами обороны в то время, утверждал, что продажа будет «жестом доброй воли для России», так как российский флот находился «в ужасном состоянии», сообщалось в депеше, описывающей встречу. Если Франция не продаст корабли, это сделают Нидерланды или Испания, утверждал он.

Но г-н Флурнуа ответил, что продажа «станет вызовом» для Николя Саркози в урегулировании конфронтации между Россией и Грузией в 2008 г. и пошлет «запутанный сигнал» России и европейским странам, говорилось в депеше. Если Франция хочет привлечь Москву, она должна «найти другой способ укрепить доверие, но не продавать «Мистрали».

Тем не менее, в 2011 году Франция сделала шаг вперед и подписала контракт с Россией о продаже двух кораблей. Россия рассматривает возможность покупки еще двух кораблей типа «Мистраль» после того, как первые два будут доставлены.

Учитывая, что на карту поставлено 1000 рабочих мест, а также обещание Президента Франции Франсуа Олланда не баллотироваться на второй срок, если безработица не уменьшится, французское правительство мало заинтересовано в том, чтобы разорвать контракт с Россией. По мнению некоторых западных дипломатов, одним из возможных вариантов в этой ситуации могла бы стать продажа этих кораблей ВМС Франции, но для этого понадобилось бы существенно увеличить военный бюджет Франции во время строгой экономии.

После доставки в Россию первого корабля, который называется «Владивосток», второй корабль должен быть передан России в 2016 г. По иронии судьбы, назван второй корабль в честь крымского города Севастополя.