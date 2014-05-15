ВР не будет голосовать вечером, поскольку нет необходимых голосов для результативных решений

Как передает корреспондент УНИАН, на вечернем заседании было проведено несколько голосований, которые не дали положительного результата.

После этого ряд депутатов отметили, что для того, чтобы «не проваливать» необходимые законопроекты, сегодня лучше рассматривать законопроекты в первом чтении без принятия решений.

Народный депутат Виктор Пинзеник (фракция партии “УДАР”), обращаясь к председателю Верховной Рады Александру Турчинову, предложил на вечернем заседании провести повторную письменную регистрацию, “и опубликовать список депутатов, которые покинули свое рабочее место”.

Он и предложил лишь обсуждать законопроекты, которые подготовлены и включены в повестку дня, а “в следующий раз проведем голосование и примем решения по данным законам”.

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После этого Турчинов дал поручение секретариату ВР вести “сегодняшний учет народных депутатов не по утренней записи, а по вечерней”.

На данное время в сессионном зале отсутствуют в полном составе фракция КПУ и почти в полном составе фракция Партии регионов.

Также в сессионном зале нет части народных депутатов от коалиции, а при голосовании в основном на вечернем заседании не голосовала группа “Суверенная европейская Украина”.