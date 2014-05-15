Турчинов в Раде: АТО остановят, если террористы сложат оружие

Как передает корреспондент УНИАН, об этом и.о. президента, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов заявил на заседании парламента в ответ на требования депутатов от Партии регионов и КПУ немедленно прекратить АТО.

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Он отметил, что АТО проводится с целью защиты мирных жителей.

По словам Турчинова, сегодня на заседании Согласительного совета обсуждался, что “не исключается принятие декларации Верховной Рады, и на базе этой декларации может быть создана группа из представителей каждой фракции, которая внесет предложение, что антитеррористическая операция может быть остановлена, когда будет составлена оружие, когда будут освобождены заложники”.

“Мы за то, чтобы решать вопросы мирным путем с теми, кто готов к сотрудничеству, к разговору, к диалогу. Мы ведем этот диалог”, - подчеркнул Турчинов.

В то же время он подчеркнул, что “те, кто ведет войну против Украины, будут получать адекватный ответ”.

Перед этим лидер фракции КПУ Петр Симоненко потребовал срочно остановить АТО и немедленно вывести войска из Луганской и Донецкой областей.

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Также народный депутат от ПР Николай Левченко требовал на время мирных переговоров остановить антитеррористическую операцию, расформировать Национальную гвардию и батальон “Днепр”.

Как сообщал УНИАН, в апреле вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске. Боевики похищают, пытают и убивают людей, захватывают заложников.

Украинские власти, а также лидеры ЕС и США убеждены, что Россия с помощью дестабилизации и провокаций в южных и восточных областях Украины пытается сорвать президентские выборы, назначенные на 25 мая.

15 апреля на севере Донецкой области началась антитеррористическая операция.