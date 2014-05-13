Симоненко лишили слова в Раде за ложь
Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов лишил права на выступление лидера КПУ Петра Симоненко за ложные слова о событиях в Мариуполе Донецкой области.
Как передает корреспондент УНИАН, во время своего выступления в парламенте Симоненко отметил, что 9 мая в Мариуполе “убили и расстреляли личный состав городского отдела милиции за то, что он отказался выполнять преступную команду по разгону мирных выступающих за День Победы граждан на митинге в Мариуполе”.
Симоненко добавил, что “приехали головорезы” и из гранатометов расстреляли милицию.
Читайте такжеВ Совете бьют Симоненко. Объявлен перерывНа этом Турчинов попросил выключить Симоненко микрофон и призвал его не дезинформировать людей.
“Преступники и террористы напали на управление внутренних дел в Мариуполе. Садитесь на свое место”, - сказал спикер, обращаясь к лидеру КПУ.
Турчинов подчеркнул, что у Симоненко “нет ни совести, ни чести”.
“Вы врете нагло”, - добавил Турчинов.
В то же время, возле трибуны собрались около 50 депутатов. Некоторые из депутатов выкрикивали “лжец”.