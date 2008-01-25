В БЮТ увидели, в чьем кармане сидит Генеральная прокуратура

Народный депутат Украины Сергей СОБОЛЕВ (фракция БЮТ) считает заангажированной позицию Генеральной прокуратуры относительно инцидента, который произошел между министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО и мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ.

Об этом С.СОБОЛЕВ сказал в комментарии УНИАН.

По его словам, ситуация с возбуждением уголовного дела в отношении Ю.ЛУЦЕНКО является довольно странной.

«До настоящего времени в ни одном из дел, которые касаются избиения народных депутатов Украины охраной председателя города Киева прямо на сессии (Киевсовета), а также депутатов городского совета, никакого движения нет», - подчеркнул С.СОБОЛЕВ.

Он отметил, что эта ситуация показывает, «в чьем кармане сидит Генеральная прокуратура».

«Мне кажется, что в кармане ЧЕРНОВЕЦКОГО, потому что там - земля, квартиры и все остальное», - считает С.СОБОЛЕВ.

Как сообщал УНИАН, 18 января после заседания СНБО между Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ произошла драка.

Сегодня было распространено официальное сообщение прокуратуры Киева, что по факту инцидента, произошедшего 18 января 2008 года по окончании работы СНБО Украины, во время которого Киевскому городскому председателю Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ были преднамеренно нанесены легкие телесные повреждения, возбуждено уголовное дело в отношении другого участника этого события по ч.2 ст.125 Уголовного кодекса Украины. Соответствующее постановление издал 24 января заместитель прокурора г. Киева.