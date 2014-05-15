Украинские силовики начали финальный этап операции под Краматорском - Тымчук

Об этом сообщил координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"В частности, на данный момент населенный пункт, в котором засела группировка террористов, взят в плотное кольцо украинскими силовиками. Террористы занимают оборону в жилых домах, где также находятся местные жители", - пишет Тымчук.

Читайте такжеСилы АТО будут действовать намного жестче – ПарубийПо его словам, руководство операции принимает меры по корректированию действий силовиков с тем, чтобы при нейтрализации боевиков не пострадали мирные граждане.

"На данный момент среди украинских силовиков есть раненые, погибших нет. Несколько террористов уничтожено, точной информации по численности уничтоженных на данный момент нет", - заявляет Тымчук.