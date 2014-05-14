Главный спасатель Одесской области рассказал, как погибали люди в Доме профсоюзов

Сегодня, 14 мая, начальник Главного управления ГСЧС в Одесской области Владимир Боделан заявил, что почти все люди, которые погибли в Доме профсоюзов, умерли за считанные секунды, сообщает ТСН.ua.

"Возгорание на первых двух этажах произошло буквально за считанные секунды, после чего пошел какой-то грохот, и было видно, что после этого моментально погас огонь. И в эту же секунду на земле оказались несколько людей, которые выпали из здания. Большинство из них были живы. А буквально через несколько десятков метров они падали без сознания ", - написал в Фейсбуке Боделан.

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"Я уверен, что 99,9% людей погибли в Доме профсоюзов за считанные секунды, а не задохнувшись от дыма или задохнулись от огня. Но для этого есть судмедэксперты. Еще до начала задымления помещений угарным газом я заметил, как из окон домов люди высовывались с попыткой подышать свежим воздухом. От чего им было так трудно дышать, я не могу ответить, но то, что это точно был не дым от пожара - уверен на 100%", - добавил он.

Также начальник облуправления ведомства отметил, что милиция долгое время не вмешивалась в события на Куликовом поле.

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"Я попытался найти милицию для организации безопасной работы спасателей, потому что возле центрального входа начиналось возгорание. Как только заметил, что в холл здания забросили на палках несколько горящих покрышек, сам дал команду на выезд наших подразделений. Это было в 19:58", - заявил спасатель.

"Многотысячная толпа не давала возможности для проезда пожарной машины достаточно долгое время. Самое страшное в этой ситуации то, что пожарные не могли приступить к тушению пожара из-за стрельбы и сопротивления нападавших", - добавил Боделан.

Напомним, в массовых беспорядках и пожара в Доме профсоюзов в центре Одессы 2 мая погибли 47 человек, более 200 получили ранения.