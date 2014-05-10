Стали известны имена 42 погибших в Одессе 2 мая - СМИ

Как сообщает Думская.net, жители города составляют и списки погибших самостоятельно на форумах и в соцсетях.

Как известно, в столкновениях 2 мая погибли 46 человек. В неофициальном списке сейчас – 42 имени.

Вместе с тем милиция имена и причины смерти до сих пор не подтверждает, ссылаясь на тайну следствия. При этом в МВД заявляют, что личности большинства погибших действительно установлены, а некоторых придется опознавать с помощью анализа ДНК.

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1. Бирюков Андрей Васильевич, 1978 года рождения — огнестрел.

2. Жульков Александр Юрьевич, огнестрел.

3. Яворский Николай Анатольевич, огнестрел.

4. Петров Геннадий Игоревич, 1985 года рождения — огнестрел.

5. Бражевский Андрей Геннадьевич, 1987 года рождения — падение.

6. Вареникина Анна Анатольевна, 1955 года рождения — отравление.

7. Калин Анатолий Андреевич, 1976 года рождения — отравление.

8. Никитенко Максим Алексеевич, 1982 года рождения — падение.

9. Буллах Виктор Далхакович, 1956 года рождения — падение.

10. Иванов Игорь Владимирович, 1986 года рождения — огнестрел.

11. Маркин Вячеслав Владимирович, 1969 года рождения — падение.

12. Негатуров Вадим Витальевич, 1959 года рождения — ожоги.

13. Мишин Сергей Сергеевич, 1985 года рождения — отравление газом.

14. Садовничий Александр Кузьмич, 1954 года рождения — отравление газом.

15. Острожнюк Игорь Евгеньевич, 1964 года рождения — падение.

16. Папура Вадим Вадимович, 1996 года рождения — падение.

17. Заяц Игорь Леонидович, 1968 года рождения — падение.

18. Кущ Руслан Олегович, 1984 года рождения — падение.

19. Гнатенко Евгений Николаевич, 1952 года рождения — отравление газом.

20. Полулях Алла Анатольевна, 1962 года рождения — отравление газом.

21. Яковенко Ирина Владимировна, 1959 года рождения — отравление газом.

22. Кушнарёв Геннадий Александрович, 1975 года рождения — отравление газом.

23. Пикалова Светлана Валерьевна, 1981 года рождения — отравление газом.

24. Коврига Николай Сергеевич, 1984 года рождения — отравление газом.

25. Бригар Владимир Анатольевич, 1984 года рождения — отравление газом.

26. Никитюк Дмитрий Игоревич, 1974 года рождения — отравление газом.

27. Митчик Евгений Васильевич, 1983 года рождения — отравление газом.

28. Степанов Виктор Васильевич, 1948 года рождения — отравление газом.

29. Костюхин Сергей Николаевич, 1967 года рождения — отравление газом.

30. Новицкий Владимир Михайлович, 1944 года рождения — отравление газом.

31. Полевой Виктор Павлович, 1966 года рождения — отравление газом.

32. Бежаницкая Кристина Александровна, 1992 года рождения — отравление газом.

33. Ломакина Нина Ивановна, 1953 года рождения — отравление газом.

34. Кононов Александр Владиславович, 1959 года рождения — отравление газом.

35. Гнатенко Андрей Николаевич, 1989 года рождения — отравление газом.

36. Балабан Алексей Семёнович, 1982 года рождения — отравление газом.

37. Гибалюк Христина, 1992 года рождения

38. Лукас Игорь, 1993 года рождения

39. Алекса Кристина, 20 лет

40. Милев Иван, 1980 года рождения

41. Щербинин Михаил Иванович, 1956 года рождения

42. Колпаков Алексей, 56 лет.

Как известно, в результате беспорядков и столкновений в Одессе 2 мая погибли 46 человек. Большинство тел были найдены на месте пожара в Доме профсоюзов.