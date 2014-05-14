Тарута заявляет, что Донбасс выступает за единую страну, но против киевской власти
Глава Донецкой областной государственной администрации Сергей Тарута заявляет, что Донбасс выступает за единую страну, но против киевской власти.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Общеукраинского круглого стола национального единства сегодня в Верховной Раде.
“Донбасс при всем восприятии, он, большинство населения, - за единую Украину. Но при этом и против сегодняшней киевской власти”, - сказал губернатор.
Он объяснил это тем, что одновременно существует множество факторов, которые накапливались годами, в частности, в сфере социально-экономических проблем.
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В то же время Тарута подчеркнул, что по сравнению с прошлым годом, в этом году власть “сделала намного больше”.
“Все обязательства, которые в том году не выполнялись по своевременному перечислению (средств - УНИАН) как защищенных, так и не защищенных статей, намного лучше. Сегодня любые обращения из региона в центр очень быстро возвращаются, в основном с позитивными решениями”, - сказал Тарута и сказал, что власть все равно не любят.
Он пояснил это также тем, что люди часто дезинформированы и “их обрабатывают”.
“Очень сильное идет зомбирование внешними факторами, внешним телевидением”, - сказал Тарута и призвал западных партнеров Украины, чтобы они обратились к российским СМИ с призывом быть толерантными и объективными.
Кроме того, считает он, некоторые политики также не совсем понимают нынешнюю ситуацию, когда заявляют, что “Донбасс сдали”.
Тарута также обратился к СМИ в целом, чтобы они были толерантными и “не накручивали агрессию”.