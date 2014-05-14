Тарута заявляет, что Донбасс выступает за единую страну, но против киевской власти

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Общеукраинского круглого стола национального единства сегодня в Верховной Раде.

“Донбасс при всем восприятии, он, большинство населения, - за единую Украину. Но при этом и против сегодняшней киевской власти”, - сказал губернатор.

Он объяснил это тем, что одновременно существует множество факторов, которые накапливались годами, в частности, в сфере социально-экономических проблем.

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В то же время Тарута подчеркнул, что по сравнению с прошлым годом, в этом году власть “сделала намного больше”.

“Все обязательства, которые в том году не выполнялись по своевременному перечислению (средств - УНИАН) как защищенных, так и не защищенных статей, намного лучше. Сегодня любые обращения из региона в центр очень быстро возвращаются, в основном с позитивными решениями”, - сказал Тарута и сказал, что власть все равно не любят.

Он пояснил это также тем, что люди часто дезинформированы и “их обрабатывают”.

“Очень сильное идет зомбирование внешними факторами, внешним телевидением”, - сказал Тарута и призвал западных партнеров Украины, чтобы они обратились к российским СМИ с призывом быть толерантными и объективными.

Кроме того, считает он, некоторые политики также не совсем понимают нынешнюю ситуацию, когда заявляют, что “Донбасс сдали”.

Тарута также обратился к СМИ в целом, чтобы они были толерантными и “не накручивали агрессию”.