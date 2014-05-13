Глава ОГА Николаева пообещал пострадавшим проект нового дома через 9 дней после взрыва

Как передает корреспондент УНИАН, Романчук сообщил об этом сегодня на встрече с жителями разрушенного дома на ул. Лазурной в Николаеве.

«Документация должна быть готова и строительство должно начаться через 9 дней после трагедии, которая произошла», – сказал Романчук. При этом он сообщил, что получил в этом вопросе поддержку Премьер-министра Украины Арсения Яценюка, которого в ближайшие дни ожидают в Николаеве.

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«Нам еще вчера не говорили, что будет дом, - сказал Романчук. – Я переговорил с Президентом. Сегодня говорил с Арсением Петровичем. Сегодня мы приняли решение, создана группа, готовим план приезда, прорабатываем все вопросы. Необходимая сумма будет определена после того, как слово скажут эксперты. Сегодня принято принципиальное решение»

Романчук попросил жителей определиться с местом расположения нового дома: на том же месте, где-то поблизости или совершенно в другом районе города. Люди будут решать это сегодня на своем вечернем собрании. Губернатор сообщил, что тем, кто не захочет переезжать в другое место, а намерен отремонтировать свою разрушенную квартиру, будут выплачены деньги на ремонт.

Сегодня также состоялась встреча председателя ОГА с представителями местных строительных компаний, которые могут участвовать в построении социального жилья для пострадавших при взрыве дома. Романчук предложил строителям предоставить реальный бизнес-план без чрезмерных накруток.

При решении вопроса с жильем будут рассматриваться разные варианты: восстановление разрушенного дома, строительство нового, жители предлагают также поселить их в уже построенные, но пустующие дома.

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Сам Романчук настаивает на строительстве нового дома, поскольку, пояснил он, панели, из которых построен разрушенный дом, устаревшие и уже не производятся.

Руководители строительных фирм запросили конкретные данные по количеству квартир и их площади. По предварительным данным, необходимо 20 двухкомнатных квартир и 20 трехкомнатных - в одном подъезде. Во втором – 10 - двухкомнатных и 10 - трехкомнатных.