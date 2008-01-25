Регионалы ушли, но обещали вернуться

Фракция Партии регионов разблокировала трибуну и президиум Верховной Рады и покидает сессионный зал.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил народный депутат, член фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЁВ.

По его словам, согласно регламенту в пятницу парламент работает до 14 часов.

Кроме того, он отметил, что до этого времени председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК так и не смог зайти в сессионный зал и выполнить свою обязанность по закрытию первой сессии ВР. В.КИСЕЛЁВ отметил, что если представители коалиции попытаются на следующей неделе провести пленарное заседание, то фракция Партии регионов придет в парламент, но снова будет блокировать трибуну и президиум ВР.

«Если наши условия относительно НАТО не будут выполнены, ВР работать не будет», – сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня парламент так и не начал свое последнее пленарное заседание перед зимними каникулами.

Представители Партии регионов заблокировали трибуну и президиум ВР, протестуя, по их словам, против планов руководства Украины относительно присоединения к Плану действий о членстве в НАТО.

Накануне Партия регионов внесла проект постановления об обязательном проведении референдума не только относительно вступления Украины в НАТО, но и относительно присоединения страны к Плану действий о членстве в НАТО.

В свою очередь А.ЯЦЕНЮК внес альтернативный проект постановления, который предусматривает проведение референдума непосредственно перед вступлением в НАТО.

Ранее фракция "НУ-НС" зарегистрировала в ВР проект постановления о поддержке обращения руководства Украины к Генсекретарю НАТО относительно готовности Украины присоединиться к Плану действий о членстве в НАТО.