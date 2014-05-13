Выход украинских кораблей из оккупированного Крыма перенесен на 16 и 19 мая из-за шторма
17:50, 13 мая 2014Политика
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В связи со штормовым предупреждением выход украинских кораблей из Крыма, который был запланирован на 12-13 мая, перенесен на 16 мая.
Выход украинских кораблей из оккупированного Крыма перенесено на 16 мая из-за шторма / Фото: УНИАН
Как сообщает издание Флот Украины, в порты Украины из оккупированного РФ Крыма должны выйти корабль управления «Славутич», корветы «Луцк» и «Тернополь», ракетный корвет «Приднепровье», а также подводная лодка «Запорожье».
Также перенесен крайний срок передачи кораблей украинской стороне с 17 на 19 мая.
Большой десантный корабль «Ольшанский» будет выводиться по отдельному плану после полного разблокирования фарватера озера Донузлав.
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