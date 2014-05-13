Выход украинских кораблей из оккупированного Крыма перенесен на 16 и 19 мая из-за шторма

Как сообщает издание Флот Украины, в порты Украины из оккупированного РФ Крыма должны выйти корабль управления «Славутич», корветы «Луцк» и «Тернополь», ракетный корвет «Приднепровье», а также подводная лодка «Запорожье».

Также перенесен крайний срок передачи кораблей украинской стороне с 17 на 19 мая.

Большой десантный корабль «Ольшанский» будет выводиться по отдельному плану после полного разблокирования фарватера озера Донузлав.