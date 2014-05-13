В МИДе ждут следующих шагов ЕС по либерализации визового режима для украинцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

"Мы надеемся, что уже в ближайшее время ЕС будет принято решение о переходе ко второй, так называемой имплементационной фазе выполнения этого Плана действий. Амбициозной, но вполне реалистичной целью остается выполнение всех мероприятий, предусмотренных второй фазой, до конца текущего года", - сказал Перебыйнис.

Он напомнил, что сегодня Верховная Рада приняла законодательные акты, предусмотренные первой фазой Плана действий.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР Украины приняла ряд законов, в частности о внесении изменений в законодательство Украины в сфере государственной антикоррупционной политики, а также внесении изменений в законодательство относительно предотвращения и противодействия дискриминации и изменений в законодательство в сфере защиты персональных данных.

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Справка УНИАН. Евросоюз на саммите в ноябре 2010 года предоставил Украине План действий по либерализации визового режима.

Выполнение Плана действий должно стать основанием для отмены визового режима между Украиной и ЕС. План состоит из двух этапов: подготовка необходимого законодательства и реализация реформ, а его положения касаются четырех сфер: безопасности документов, нелегальной миграции, обеспечения общественного порядка и гражданских прав и свобод.