Яценюк решил прижать депутатов

Заработная плата будет выплачиваться только тем народным депутатам, которые будут присутствовать в сессионном зале.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК.

«Только те народные депутаты, которые будут непосредственно находиться в зале, будут получать заработную плату», – сказал председатель ВР.

Всем остальным депутатам «заработная плата не будет выплачиваться».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что на заседании согласительного совета сообщил об этом решении руководителям фракций парламента, а также дал соответствующее поручение аппарату ВР.

По его словам, таким образом «мы унормируем присутствие народных депутатов в зале для работы как народных избранников, а не как просто людей, которые имеют соответствующее удостоверение и значок на лацкане».