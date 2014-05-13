В Харцызске вооруженные люди напали на магазин, ранены владельца - ОГА

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на департамент по вопросам внутренней политики ОГА.

Согласно сообщению, 12 мая преступники были задержаны.

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В ОГА подчеркнули, что политическое противостояние в области способствует ухудшению криминогенной ситуации. Так, в Макеевке был сожжен банкомат «Приватбанка».

В настоящее время полностью парализована работа органов местной власти в Красноармейске, Мариуполе, Славянске, Красноармейском и Славянском районах, частично не работают исполкомы Дзержинска, Константиновки, Красного Лимана, отметили в департаменте. И добавили, что напряженной остается ситуация в Донецке, Дзержинске, Горловке, Енакиево, Константиновке, Краматорске, Красноармейское, Красном Лимане, Мариуполе, Славянске и Славянском районе.