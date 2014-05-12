День депортации в Крыму пройдет без символики Украины и России - Меджлис

Об этом сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял, передает Радио Свобода.

По его словам, членам Меджлиса во время переговоров с представителями так называемой «власти» Крыма удалось доказать бессмысленность запрета митинга.

«Мы пытались объяснить, что все равно люди будут приходить. И если будет запрет, туда будут приходить люди определенным образом настроены. Это еще больше взвинтит ситуацию, и ничего хорошего ни крымским татарам, ни власти не будет», - рассказал Нариман Джелял.

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Он также добавил, что митинг будет проходить по сценарию Меджлиса крымскотатарского народа, но с уступками в сторону так называемой «власти» Крыма. «Он будет под национальными флагами, с национальным гимном. Не будет ни украинского флага, ни российского», - отметил заместитель председателя Меджлиса.

Со своей стороны, Меджлис выдвинул требование запретить представителям крымской «самообороны» находиться в это время в центре города с целью предотвращения провокаций и конфликтных ситуаций.

Сначала Меджлис, который не признает незаконной аннексии Россией оккупированного ею украинского Крыма, планировал провести чествование годовщины депортации под национальными крымскотатарскими флагами и под государственными флагами Украины; в ответ оккупационная власть пригрозила запретить акцию.

18 мая крымские татары чтят начало сталинской депортации крымскотатарского народа в 1944 году. В этом году истекает 70 лет трагедии, которую крымские татары считают геноцидом их народа.