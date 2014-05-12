В Артемовске и Константиновке отключили каналы 1+1 Медиа

Сегодня, 12 мая, стало известно, что в Артемовске Донецкой области отключили эфирное вещание телеканала «1+1». Это уже пятый город на Востоке Украины, в котором террористы отключили канал «1+1». Также в Константиновке Донецкой области отключили канал «ТЕТ», который относится к группе 1+1 Медиа. Сейчас на частоте канала транслируется «Россия24».

Отключение эфирного вещания «1+1» в Крыму, Донецке, Луганске, Ровеньках, Лисичанске, Артемовске, а теперь еще и канала «ТЕТ» говорит о целенаправленной работе террористов именно против группы каналов «1+1 Медиа», которые отключают чаще среди всех украинских телеканалов.

Канал "1+1" в Артемовске, тем не менее, можно увидеть на спутнике и в цифровом формате, а также в сети Интернет на сайте 1plus1.ua.