Группа 1+1 медиа сняла с показа 15 сериалов, которые восхваляют вооруженные силы РФ

Группа 1+1 медиа, продолжает работу по изъятию из эфира телеканалов группы фильмов и сериалов, которые восхваляют мощь вооруженных сил и спецназовцев Российской Федерации.

От понедельника, 12 мая, с показа в эфире телеканала «2+2» будут сняты 15 сериалов, для некоторых из них несколько сезонов, а именно: «Десантура», «СОБР», «Солдаты» 3 сезона, «Спецназ» 2 сезона, «Мужская работа» 2 сезона, «Псевдоним Албанец» 3 сезона, «Группа Zeta» 2 сезона, «Кодекс чести» 4 сезона, «Оперативный псевдоним» 1 и 2 части, «Покушение, «СМЕРШ», «Майор Ветров», «Мужской сезон», «Обратный отсчет», «Туман».

«Канал 2+2 ориентирован на мужскую аудиторию, поэтому сериалы о военных соответствуют ее вкусам. Эфирная сетка канала содержала значительное количество подобных сериалов и многие из них были про российские спецслужбы. Однако в условиях необъявленной войны со стороны России, продолжать фактическую пропаганду вооруженных сил РФ мы считаем невозможным, хотя для группы каналов - это серьезные финансовые потери. Со своей стороны, мы готовы предложить государственным органам власти нашу концепцию определения жанра таких сериалов» - прокомментировал генеральный директор "1+1" медиа Александр Ткаченко.

В то же время в эфире канала останутся другие сериалы российского производства, в том числе мелодрамы, детективы, комедии, т.д.

Напомним, 2 мая, группа 1+1 медиа обратилась в Комитет по вопросам свободы слова и информации, Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и Генпрокурору Украины с требованием срочно дать оценку фактам показа и популяризации фильмов и сериалов, которые восхваляют мощь вооруженных сил Российской Федерации на украинских телеканалах.