В Нацгвардии опровергают информацию о вводе войск в Новоайдар на Луганщине

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацгвардии, в данном населенном пункте не находится ни одного подразделения НГУ.

Пресс-служба НГУ также призвала СМИ тщательно проверять информацию из официальных источников.

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Ранее ряд СМИ со ссылкой на мэра Новоайдара Владимира Кравченко сообщили, что со вчерашнего дня в пгт начали стягивать войска Национальной гвардии Украины.

"По всему периметру вокруг Айдара войска... Расположили боевые позиции прямо на жилых улицах поселка. Сейчас убрали их на полтора километра, чтобы не было провокаций. Потому что если будет провокация, то получится второй Славянск", - говорилось в заявлении Кравченко, процитированном СМИ.